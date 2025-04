Ogliastro Cilento: una nuova "Casetta del Libro" dedicata ad Angelo Vassallo E' stata realizzata nella frazione di Finocchito

Nella frazione di Finocchito, a Ogliastro Cilento, è stata inaugurata una nuova "Casetta del Libro" dedicata alla memoria di Angelo Vassallo, il Sindaco Pescatore. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Ogliastro Futura, nasce dalla volontà di celebrare non solo il ricordo di Angelo, ma anche i valori in cui ha sempre creduto: il rispetto per il territorio, la bellezza, la cultura come strumenti di emancipazione e di crescita civile.

I dettagli

La "Casetta del Libro" vuole essere un presidio permanente di cultura e condivisione, dove i libri possono essere presi e lasciati liberamente da chiunque. L’idea, fortemente voluta da Mariarosaria Barone, parte dalla convinzione che la bellezza, come la cultura, sia contagiosa: "Angelo sapeva vedere la bellezza ovunque – ha spiegato Barone – e oggi vogliamo che quella bellezza continui a diffondersi attraverso i libri e la scrittura".

Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato anche Gisella Botticchio e Gerardo Spira in rappresentanza della Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore. Gerardo Spira, segretario comunale storico di Angelo, ha donato alla casetta una preziosa edizione speciale del libro Il vento tra le mani, un gesto dal forte valore simbolico per ribadire il legame tra la memoria di Angelo e l'impegno verso la cultura e la libertà di pensiero.

La Casetta è stata realizzata dal maestro falegname Gaetano "Tanino" Cantalupo, già autore di altre strutture simili, che ha messo a disposizione il suo talento per creare un piccolo ma significativo monumento alla memoria e alla speranza.

“Le Casette del Libro rappresentano molto più che un semplice punto di scambio di volumi: sono un simbolo di comunità, di partecipazione attiva, di cultura come bene comune. È attraverso iniziative come questa che continuiamo a mantenere vivo il sogno di Angelo: un sogno fatto di rispetto, di attenzione al prossimo, di educazione alla bellezza e alla legalità. Ringraziamo l’Associazione Ogliastro Futura per aver promosso questo progetto che porta avanti i valori che mio fratello ha difeso fino all’ultimo giorno della sua vita. Continuare a seminare cultura significa anche continuare a lottare per un futuro migliore, così come Angelo avrebbe voluto”. A dirlo è il Presidente della Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore Dario Vassallo.