Si è insediato il nuovo presidente della Provincia di Salerno: Vincenzo Napoli Questa mattina il giuramento

"Questa mattina ho avuto l'onore di insediarmi e prestare giuramento per il mio nuovo incarico di Presidente della Provincia di Salerno. Dopo un doveroso e sentito ricordo di Papa Francesco, ho reso al Consiglio Provinciale le note sintetiche di un progetto di programma che intendiamo portare a termine in questa consiliatura sugli assi di competenza dell'amministrazione provinciale: viabilità, scuole, ambiente, assetto idrogeologico del territorio, infrastrutture, logistica", sono le parole del neo presidente della Provincia di Salerno Vincenzo Napoli.

Le dichiarazioni



"Con l'aiuto indispensabile dei consiglieri provinciali, veri sismografi dei territori, - continua Napoli - si programmerà, si progetterà, si seguiranno indirizzi strategici e di prospettiva. Poi però c'è la quotidianità, quello che succede in una scuola, in una strada, in generale in un territorio: è in questo incrocio tra amministrazione quotidiana e visione strategica che siamo chiamati ad agire insieme, collegialmente.



I consiglieri esprimono valori umani e politici importanti ed hanno una conoscenza puntuale dei territori e delle loro problematiche: farò tesoro della loro esperienza, riservandomi un ruolo di sintesi e di coordinamento rispetto all'azione di tutti i consiglieri delegati che saranno i terminali operativi nei territori.



Inizio questo percorso con spirito di servizio e dedizione ad un incarico faticoso ma affascinante, che si avvarrà del supporto degli amministratori con i quali lavoreremo fianco fianco per il bene dell'intera popolazione della nostra vasta e splendida provincia".