Salernitana, ecco Christensen: il nuovo "avvoltoio" granata Il danese atteso in città. E ora il club deve sistemare le posizioni di Sepe e Fiorillo

Il soprannome di “avvoltoio” per le sue caratteristiche fisiche. E poi quell’esultanza come il Dibu Martinez, portiere che ha regalato all’Argentina un pezzo del Mondiale vinto nel 2022, che fece impazzire i tifosi della Fiorentina dopo una sfida di Coppa Italia con il Parma. Oliver Christensen atterra in casa Salernitana. Il 25enne portiere danese è atteso quest’oggi in città per firmare il contratto da 400mila euro netti per sei mesi che lo legherà al club granata in prestito secco. La Fiorentina lo aveva promesso al Padeborn nelle scorse settimane. Il limite però dei prestiti internazionali ha obbligato il club viola a fare dietrofront e a prediligere la soluzione granata.

Christensen ha accettato la destinazione granata nonostante il declassamento in serie B. Dopo sei mesi vissuti lontano dal campo, all’ombra del tandem De Gea-Terracciano, per il danese ora conta solo rilanciarsi. La Salernitana gli farà trovare pronti i pali granata, liberati da Luigi Sepe. Il capitano è pronto a scivolare indietro nelle gerarchie di Breda. “Il mercato è ancora lungo”, disse appena due settimane fa il procuratore Davide Lippi ma il portiere napoletano, legato da un contratto oneroso fino al 2026 con i colori granata, ora serve trovare una soluzione. Più facile piazzare Vincenzo Fiorillo: il cilentano è nel mirino di Catania, Trapani ed Avellino, con sullo sfondo la possibilità di un ritorno romantico al Pescara.