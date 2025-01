Salernitana, Busso si dimette da amministratore delegato di Gabetti: l'annuncio Il presidente del club granata non sarà più ad della società

Una novità che riguarda da vicino anche la Salernitana. Roberto Busso dice addio alla Gabetti. Con una nota ufficiale, l'azienda tra le maggiori nel mondo immobiliare, ha annunciato che "il Consiglio di amministrazione di Gabetti Property Solutions (Gps), riunitosi sotto la presidenza di Fabrizio Prete, ha approvato un importante riassetto organizzativo e di governance dell’intero Gruppo. Preso atto delle dimissioni di Roberto Busso dall’incarico di consigliere e di amministratore delegato di Gps, la società ha nominato per cooptazione Marco Speretta quale nuovo membro del Consiglio di amministrazione, procedendo a nominarlo anche amministratore delegato. Speretta resterà in carica almeno fino al prossimo 31 dicembre 2025 – data in cui si approverà il bilancio e verrà nominato un nuovo Cda". Per Busso, presidente della Salernitana, l'addio alla Gabetti.