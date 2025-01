Pisa-Salernitana, i convocati di Breda: la scelta su Sepe Il tecnico rilancia Torregrossa mentre resta fuori Wlodarczyk

Non mancano le novità nella lista dei convocati di Roberto Breda per Pisa-Salernitana. Il tecnico granata ritrova diverse pedine rispetto alla sfida con la Reggiana: rientrano Hrustic e Torregrossa mentre restano fuori Maggiore e Braaf. Ancora out per scelta tecnica Simy, Kallon, Dalmonte e Wlodarczyk. Breda chiama l'ultimo arrivato Christensen ma non rinuncia né a Sepe né a Fiorillo.

Di seguito, la lista dei convocati per Pisa-Salernitana:

PORTIERI: 53 Christensen, 1 Fiorillo, 55 Sepe;

DIFENSORI: 15 Bronn, 16 Corazza, 33 GM. Ferrari, 29 Ghiglione, 27 Guasone, 44 Jaroszynski, 47 Lochoshvili, 17 Njoh, 13 Ruggeri, 30 Stojanovic;

CENTROCAMPISTI: 73 Amatucci, 18 Caligara, 72 Girelli, 8 Hrustic, 19 Reine-Adélaïde, 21 Soriano, 7 Tongya;

ATTACCANTI: 90 Cerri, 99 Raimondo, 10 Torregrossa, 31 Verde.