Salernitana, Sepe ma non solo: quattro calciatori nel mirino con il Monza Caldirola e Valoti sono due obiettivi. Potrebbe fare il percorso inverso Maggiore

La volontà di puntellare la rosa, la necessità però di alleggerire una rosa extralarge. La Salernitana si tuffa nell’ultima settimana di mercato. Subito dopo la sfida con il Pisa, per il direttore sportivo Marco Valentini continuerà la missione di concludere al meglio un mercato di gennaio fin qui foriero di colpi roboanti. L’attenzione è rivolta però soprattutto sulla posizione di Luigi Sepe. Il capitano potrebbe perdere il posto da titolare e difficilmente resterà come dodicesimo alle spalle di Christensen. Serve trovare una soluzione: i contatti con l’agente Davide Lippi sono febbrili. Nelle scorse ore è emersa la possibilità Monza, che potrebbe lasciare alla Salernitana l’under Pizzignacco. Sepe sarebbe il vice-Turati, con i brianzoli che devono liberarsi anche di Cragno, out dalla lista over.

Lippi cura gli interessi anche del difensore Caldirola, altro obiettivo della Salernitana. Mentre a centrocampo si segue Valoti: la Sampdoria era ad un passo dalla mezzala ma poi ha clamorosamente mollato l’affare. La Salernitana è interessata e prova uno scambio di prestiti con Maggiore. In mediana però l’obiettivo numero uno resta Saric ma il Palermo è fermo su una richiesta milionaria tra prestito oneroso e obbligo di riscatto.

Lunga la lista dei calciatori che cercano una soluzione last-minute: Dalmonte è ad un passo dal Catania, per Braaf l’esclusione per Pisa potrebbe essere foriera di novità. Hrustic è stato sondato dal Cesena ma fa gola in Germania e Olanda, per Soriano un timido interessamento dalla Sampdoria. Tello e Kallon aspettano il valzer di fine mercato per trovare collocazione. Simy non apre alle soluzioni estere ma si pensa alla risoluzione. Per Wlodarczyk si tenterà di interrompere il prestito con lo Sturm Graz.