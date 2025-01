Pisa-Salernitana 1-0, Inzaghi: "Vittoria pesante, granata nel mio cuore" Il tecnico: "Tiferò per la loro salvezza in B. La certezza sono Breda e Valentini"

Filippo Inzaghi ha commentato in mixed zone Pisa-Salernitana 1-0: “E’ stata una partita dura. L'espulsione ha cambiato tutto ma noi non abbiamo mollato. Sono molto felice per questo successo anche se ho dato un dispiacere alla Salernitana. Mi auguro che possa salvarsi. Penso che la garanzia per la salvezza siano Breda e Valentini che sono persone brave e perbene. Ora ci vuole un po’ di tempo, gli auguro di salvarsi perché so bene la piazza quanto viva di calcio e poi io mi sono lasciato benissimo. La tifoseria merita il meglio.

Anno scorso? Bisogna andare avanti e guardare in avanti, il passato non conta. Ora penso al Pisa. Rimane però il rapporto con la tifoseria, come sono stato accolto, il mio legame. Quello non si cancella”.