Salernitana, sprint per il mercato: Valentini spinge per tre colpi Rinforzi in tutti i reparti: il club lancia segnali forti. Ma ci sono almeno otto uscite da fare

Il telefono incollato all’orecchio. La delusione in casa Salernitana era palpabile dopo il ko di Pisa. Troppa l’amarezza per l’occasione persa, con una squadra incapace di sfruttare l’inferiorità numerica per oltre 80 minuti di gara. Il ds Valentini ha immediatamente attivato nel post-partita i contatti con l’ad Milan per fare il punto della situazione. Il budget da oltre 4 milioni di euro non è ancora andato esaurito e si chiederà un ulteriore sforzo, anche mettendo in secondo piano le tante uscite che il club deve realizzare nell’ultima settimana di mercato.

Prima però c’è la volontà di regalarsi un nuovo colpo per ogni reparto. Si parte dalla difesa, con gli obiettivi Caldirola dal Monza e Venturi dal Cosenza. Per il centrocampo invece il primo nome sul taccuino di Valentini è Saric ma si lavora ai fianchi del Palermo per abbassare le richieste milionarie dei rosanero per il prestito con obbligo di riscatto. Valoti del Monza è opportunità di fine mercato, con la Salernitana che vorrebbe aprire ad uno scambio di prestiti con Maggiore. Per l’attacco invece due soluzioni amarcord: il Como vuole separarsi da Verdi, la Sampdoria deve fare i conti con la situazione di Coda. Più facile arrivare a Moro (Sassuolo) e Vido (Reggiana).

Serve però liberare una rosa da oltre trenta elementi. Si parte dal portiere e in particolare da Sepe per il quale mancano acquirenti. Su Fiorillo resistono Catania e Trapani. Per la mediana, Hrustic ha sirene all’estero, Soriano è pensiero della Sampdoria. Mancano opportunità per Tello e Kallon. E poi c’è il nodo attacco: lo Sturm Graz non apre al ritorno di Wlodarczyk, per Simy si valuta la risoluzione visti i rifiuti alle soluzioni turche e svizzere.