Brescia, controribaltone in panchina: salta Bisoli, riecco Maran Fra due settimane c'è in programma l'anticipo al Rigamonti con la Salernitana

Il Brescia vara il controribaltone. Nella serata di ieri, il patron delle rondinelle Massimo Cellino ha deciso di esonerare Pierpaolo Bisoli e affidarsi nuovamente a Rolando Maran. Sarà lui il tecnico che dovrà condurre verso la salvezza la nave biancoblu, fuori dalla zona playout ma con un rendimento tutt'altro che esaltante a cavallo fra il 2024 e il 2025. Anche per le rondinelle arriva dunque il secondo cambio in panchina, raggiungendo la Salernitana dopo le esperienze Martusciello, Colantuono e Breda.

Decisivo per porre fine all'esperienza di Bisoli sulla panchina del Brescia il ko rimediato nel recupero con il Catanzaro (2-3). I numeri hanno inciso nella scelta: Maran aveva lasciato la squadra al decimo posto con 19 punti in 16 partite, media 1,18 a partita. Con Bisoli 6 punti in 7 partite, media 0.86 a partita e quindicesimo posto in classifica, con soli 4 punti di vantaggio sulla zona retrocessione diretta in Serie C. Maran debutterà domenica nella trasferta contro la Carrarese. Poi avrà il turno casalingo con la Salernitana in un anticipo che si preannuncia rovente.