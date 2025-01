Salernitana, ecco la seconda cessione: Dalmonte va al Catania L'esterno, arrivato dal Vicenza, ritorna in serie C

Mancava solo l’annuncio ufficiale, arrivato proprio in questi minuti direttamente dalla Salernitana: il club granata saluta Nicola Dalmonte. Il calciatore si trasferisce in prestito al Catania. Un addio nell’aria da giorni per uno dei calciatori che ha fatto fatica a mettersi in evidenza sin dal suo arrivo in estate dal Vicenza. Prima i problemi fisici, poi la difficoltà nello scalare posizioni nelle gerarchie di Martusciello e Colantuono. Ora l’esperienza al Catania per rilanciarsi.

Il comunicato del club: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Catania FC per la cessione dell’attaccante classe 1997 Nicola Dalmonte. Il calciatore si trasferisce a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025”.