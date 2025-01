Salernitana, Henry pallino per l’attacco. Duello col Cesena per Saric Il francese saluterà il Palermo così come il bosniaco. Valentini prova a chiudere le cessioni

La necessità di fare delle uscite per poter accogliere nuovi arrivi. La Salernitana prova ad essere protagonista del rush finale di mercato. Valentini stringe per le cessioni ma vuole regalarsi un colpo per reparto. Per l’attacco l’obiettivo concreto è Thomas Henry. Il Palermo è pronto ad interrompere il prestito con il Verona che lo girerebbe ai granata. L’asse con gli scaligeri è forte, con il club granata che si caricherebbe l’ingaggio del francese ma libererebbe Kallon e Braaf, fuori dai piani tecnici di Breda. Serve però liberare spazio, con Simy che rifiuta le destinazioni turche e svizzere e ragiona sulla risoluzione. Mentre Wlodarczyk resterà: lo Sturm Graz non apre all’addio.

Per il centrocampo invece l’obiettivo è sempre Saric. Il Palermo ha abbassato le richieste del prestito oneroso con obbligo di riscatto ma sul calciatore c’è anche il Cesena. Chi prima troverà l’accordo con i rosanero metterà le mani sul bosniaco. La Sampdoria propone Kasami con la Salernitana che prova ad intavolare uno scambio con Soriano e Maggiore. Il ligure è stato proposto al Monza in cambio di Valoti ma i brianzoli aprono solo ad una cessione della mezzala senza l’ex Spezia. Anche qui però le caselle sono colme: Tello viene offerto in Svizzera, per Hrustic non decollano le opzioni Olanda e Germania. Per la difesa invece Venturi del Cosenza è il primo obiettivo ma i silani chiedono 400mila euro per il cartellino. Il Monza blocca Caldirola.