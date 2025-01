De Luca: "A marzo i lavori al Volpe, sperando che la Salernitana..." L'annuncio del governatore: "Investimento di quasi 150 milioni per uno stadio bellissimo"

"Credo che a breve dovremmo partire anche con l’intervento per il palazzetto dello sport, c'è stato un lavoro faticoso di rifacimento del progetto, sono passati gli anni, come Regione abbiamo dovuto trovare altre risorse per fare un’indagine geologica più approfondita". Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, parlando degli interventi per l'impiantistica sportiva in programma a Salerno.

"A marzo partono sicuramente i lavori per il campo Volpe, voi sapete che l’appalto è unico e prevede l’intervento sul campo Volpe e sull'Arechi. Ma abbiamo deciso di partire prima con il Volpe in maniera tale che quando si completa quell’intervento poi si potrà lavorare pienamente anche sull'Arechi, sperando ovviamente che la Salernitana vada avanti. Sarebbe davvero un peccato investire quasi 150 milioni di euro per fare uno stadio bellissimo e poi ritrovarci...diciamo orfani. No, ma non ci vogliamo neanche pensare, dobbiamo avere coraggio".

Nessuna buona notizia, invece, per lo stadio Vestuti: "Dovete avere un po’ di pazienza, non è che rifacciamo tutto. Stiamo già parlando complessivamente di 200 milioni di euro solo per l’impiantistica sportiva, un po’ di pazienza".