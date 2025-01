Salernitana, il Cesena spinge per Saric. Simy verso l’addio Il bosniaco è in uscita dal Palermo. La Salernitana però prova a stringere con le cessioni

La necessità è quella di cedere prima di poter registrare nuovi movimenti in entrata. La Salernitana fa i conti con gli effetti della rosa extralarge. Dopo gli otto acquisti, ora per la Bersagliera c’è da fare i conti con una lista over da 20 elementi e ben 32 calciatori a disposizione di Roberto Breda. Troppi, anche per il monte ingaggi. Da qui, il monito di dover salutare più di un calciatore per poi muoversi in entrata. Nelle scorse ore, nuovi contatti con l’entourage di Simy per risolvere il contratto con sei mesi di anticipo prima della scadenza. Il nigeriano resterebbe fuori dalla lista over. Ha rifiutato le destinazioni turche e svizzere e ora apre all’addio.

Nelle ultime ore, la Salernitana ha imbastito contatti con il Bari per un possibile scambio Sibilli-Maggiore. La punta dei galletti andrebbe a rinforzare il reparto offensivo granata mentre il centrocampista ligure rientra nell’identikit stilato dai dirigenti pugliesi. Il club granata vuole spingere nelle uscite per mettere le mani su Saric. Nelle scorse ore però il Cesena però ha avuto nuovi contatti con il Palermo e si è portato in vantaggio rispetto ai granata, pronto ad accettare le condizioni stilate dai rosanero per il prestito oneroso con obbligo di riscatto. La Salernitana però non demorde, prova a salutare Hrustic (ambito in Germania e Olanda), Kallon e Braaf (sondaggio esplorativo dalla Turchia) per poi riportarsi all’attacco. Restano in piedi per la mediana le ipotesi Valoti (Monza), Kasami (possibile scambio con la Samp con Soriano) e Coli Saco (Bari).