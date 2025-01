Salernitana, Maggiore fa gola a Bari e Juve Stabia. Sorpasso Cesena per Saric I galletti propongono Maggiore, le vespe devono salutare Zuccon. Valentini pensa a Valoti

Prima le uscite, poi gli acquisti. La Salernitana prova ad alleggerire una rosa extralarge, fatta di ben 32 calciatori. Nelle ultime ore, ad avere interessamenti è Giulio Maggiore. Il centrocampista ligure è finito nel mirino del Bari, intenzionato a rinforzare il proprio centrocampo con un elemento di qualità. Contatti in corso, con i galletti che propongono come pedina di scambio l’attaccante napoletano Sibilli. Valentini valuta, da ieri sera è a Milano per cercare di sbloccare il mercato in uscita. Su Maggiore si registra anche l’interessamento della Juve Stabia che deve cedere Zuccon. Ipotesi però che non sembra poter prendere quota.

La rosa ingolfata non permette di poter chiudere nuovi acquisti. Valentini aveva puntato Saric ma il bosniaco è pronto ad accettare l’offerta del Cesena. I bianconeri hanno trovato la quadra con il Palermo per un prestito secco con diritto di riscatto da quasi un milione di euro pronto a diventare obbligo in caso di promozione in serie A. La Salernitana proverà un assalto disperato ma intanto medita sulle alternative. Dal Monza è in uscita Valoti, calciatore che è in pole position nelle gerarchie del ds.

Serve però liberare altre caselle: Hrustic piace in Germania e in Olanda, con la Salernitana che accelera per il suo addio. Soriano è nel mirino della Sampdoria che immagina uno scambio con Kasami, fuori dai piani tecnici di Semplici. Più difficile trovare collocazione per Tello.