Salernitana, Valentini a Milano per il rush finale: il quadro Il club deve sfoltire. Il ds pensa a Henry e Valoti

Una rosa extralarge da ridurre per potersi regalare nuovi colpi. Marco Valentini lascia Salerno e si trasferisce a Milano. La casa del calciomercato avrà come ospite anche il direttore sportivo della Salernitana alle prese con la necessità di ridimensionare una rosa da ben 32 calciatori. Per poter rinforzare la squadra a disposizione di Roberto Breda serve però realizzare un numero importanti di cessioni in tutti i reparti. Gli occhi sono soprattutto sull’attacco. Lo Yverdon in Svizzera aveva tentato Simy ma il nigeriano ha rifiutato. Il club granata propone la risoluzione anticipata del contratto in scadenza nel prossimo giugno, soprattutto alla luce della possibile esclusione dalla lista over. Resteranno Wlodarczyk (per il quale manca la volontà dello Sturm Graz di riabbracciare il polacco) e Torregrossa.

Per Kallon si registrano interessamenti dalla serie B, mentre per Braaf arrivano apprezzamenti dalla Turchia con il Basaksehir. L’asse è con il Verona, con gli scaligeri che potrebbero girare in prestito Henry, di ritorno dall’esperienza al Palermo. Per Maggiore ci sono le sirene di Bari e Juve Stabia, con i galletti che offrono Sibilli mentre gli stabiesi propongono Zuccon. Per Soriano si è fatto sotto la Sampdoria che propone in cambio Kasami, per Tello la strada è in salita. La Salernitana vuole liberare spazio per provare l’affondo per Valoti (Monza). In difesa invece si sonda Venturi (Cosenza) ma i silani chiedono 500mila euro per il cartellino.