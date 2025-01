Salernitana-Cremonese, cresce il numero di spettatori: il dato La sfida in programma domenica all'Arechi

Una leggera impennata. A tre giorni dalla sfida Salernitana-Cremonese, il botteghino dell’Arechi continua a far registrare numeri in aumento. Un incremento di 600 spettatori, con la quota totale di 3100 biglietti staccati per tutti i settori del Principe degli Stadi. Al momento, sono circa 7700 gli spettatori previsti domenica per la terza sfida casalinga del 2025. Si punta a raggiungere quota 9000. Appena sei i tagliandi venduti per il settore ospiti dopo le forte limitazioni volute dal Casms.