UFFICIALE - Salernitana, gli orari dalla 29esima alla 31esima giornata A Bari si gioca in un orario insolito

La Lega B ha pubblicato date e orari dalla 29esima alla 31esima giornata di campionato. Sabato 8 marzo alle 15 si giocherà Salernitana-Modena. Orario predefinito per la serie B. Nel turno seguente Bari-Salernitana si giocherà sabato 15 marzo alle 19.30. Un orario insolito per la serie B in quella che si preannuncia una festa anche dopo il gemellaggio rinnovato all'andata all'Arechi. Gara casalinga con il Palermo, nel 31esimo turno, in programma domenica 30 marzo alle 17.15.