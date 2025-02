Salernitana, che sorpresa per Breda! A Brescia riabbraccia Strada Il tecnico e l'ex numero dieci si sono riabbracciati in ritiro

“Un’amicizia lunga trent’anni…a tinte granata”. La tensione per Brescia-Salernitana si tocca con mano. Eppure, per smorzare un po’ l’attesa, ieri Roberto Breda ha trascorso in ritiro parte della serata con Pietro Strada. L’ex numero dieci granata ha fatto visita al tecnico, recandosi nell’albergo che ospita la Bersagliera. I profili social del club granata hanno immortalato il momento, con una foto che ha strappato le reazioni dei tifosi. Breda e Strada hanno ricordato l’esperienza con la casacca granata dal 1993 al 1995 ai tempi di Delio Rossi.