Salernitana, peggior attacco della B in trasferta. Breda pensa alle soluzioni I granata fermi allo squillo di Soriano a Modena. Breda ha il dubbio Raimondo-Verde

Ben 413 minuti senza gol. Il digiuno lontano dall’Arechi ora tocca numeri considerevoli. Il cronometro è fermo dal minuto 47 di Modena-Salernitana: inserimento vincente senza palla di Soriano e stoccata per l’effimero vantaggio al Braglia. Dal pari con i canarini si è conclusa anche la striscia positiva della squadra granata lontana da casa. Due sconfitte di fila per Colantuono nel finale di 2024 amarissimo e che costò la panchina al tecnico di Anzio (ko con Frosinone e rabbia per la sconfitta di Catanzaro per il gol di Hrustic a tempo scaduto annullato per fallo in attacco) e la falsa partenza di Breda (1-0 a Pisa nonostante 80’ in superiorità numerica).

A Brescia è arrivato un pareggio senza gol, utile per dare ossigeno alla classifica della Bersagliera. Ora però la sfida con la Carrarese obbliga a cambiare passo. Cerri è la certezza di formazione, il pilastro sul quale poggiare il gioco granata. Breda deve scegliere il compagno di reparto. Raimondo ha faticato a Brescia ma lo scorso anno con la Ternana fu bomber da trasferta con nove gol tutti realizzati in giro per l’Italia. Verde invece sogna il sorpasso e sa già come far male alla Carrarese: gol su rigore e assist per Simy per il 4-1, unico squillo dell’era Colantuono. Ora il ballottaggio apertissimo.