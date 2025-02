Carrarese-Salernitana, esodo granata: il settore ospiti già è sold-out Esauriti in meno di un'ora i 620 tagliandi a disposizione. Polemiche però per i prezzi

Letteralmente polverizzati. Il settore ospiti dello Stadio dei marmi per Carrarese-Salernitana è già sold-out. Partita dopo le 16, la vendita dei 620 tagliandi per lo spicchio di impianto riservato ai tifosi granata è durata nemmeno trenta minuti. Preso d’assalto il portale internet, così come i punti fisici Ticketone per l’emissione dei tagliandi. Un gesto fortissimo d’amore per i colori granata, nonostante la limitazione della vendita riservata ai residenti nella regione Campania. Da qui, la richiesta del club di poter aprire un altro spicchio di stadio ai supporters ospiti ricevendo però il "no" del Gos.

Non sono mancate però le polemiche però per le modalità di prevendita. In particolare, i tifosi hanno denunciato alla Salernitana il sovrapprezzo rispetto a quanto comunicato nella tarda mattinata dal club. Invece di 15 euro, i biglietti sono stati venduti al costo di 22 euro più diritti di prevendita. Il club granata ha immediatamente avvertito la società toscana che ha comunicato la causa dell'errore, legato ad una gestione errata da parte di Ticketone. Nessuna voglia di lucrare sulla passione dei tifosi granata bensì un caricamento errato sul sistema. Ora si ragiona sulle modialità di risarcirmento. Novità attesa nelle prossime ore.