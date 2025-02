Cavese, che fatica! Marchisano e Sannipoli stendono la Turris (1-2) Vittoria importante e non senza patemi per i metelliani

Vittoria pesante. La Cavese batte a fatica la Turris (1-2) e porta a casa tre punti d’oro. Marchisano e Sannipoli mandano al tappeto un avversario orgoglioso, rientrato in partita con il rigore di Trotta. Un successo che permette agli aquilotti di salire a quota 33 punti e appaiare il Team Altamura in classifica.

Maiuri riparte dal 3-5-2 con Sorrentino e Fella coppia d’attacco. La Cavese approccia forte e si porta in vantaggio: lancio di Pezzella per l’inserimento di Marchisano che sblocca il match (8’). Sembra tutto in discesa ed invece la Turris ha cuore e orgoglio: Nocerino conclude dalla distanza ma sbatte sul palo (16’). Il pericolo scuote la Cavese che con Marchisano che manca la sua personale doppietta (18’). La Cavese però trema e incassa il pari: fallo da rigore che Trotta trasforma (21’). Una coltellata che riaccende gli aquilotti con il solito Sannipoli a tirare fuori le castagne dal fuoco: il mediano buca Fallani e riporta avanti gli ospiti (32’). Eppure, Boffelli deve dire grazie alla traversa che sputa fuori la punizione di Giannone.

Nella ripresa la Cavese non chiude il match e lascia aperta la possibilità alla Turris di mettere i brividi alla difesa ospite: Trotta manca il colpo del 2-2 (57’). Sannipoli sfiora il tris (68’), con i metelliani che lanciano nella mischia anche Chiricò e decidono di non accelerare per proteggere un successo prezioso per la classifica e per il morale.