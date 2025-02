Salernitana-Frosinone 1-1, Bianco: «Primo tempo dominato, peccato il pari» Il tecnico ciociaro: «Abbiamo messo sotto l'avversario per 45', ai ragazzi ho detto una cosa»

Paolo Bianco ha parlato al termine di Salernitana-Frosinone 1-1: “Non si può essere contenti dopo aver dominato il primo tempo senza mai far entrare nella nostra area gli avversari, spinti da un grande stadio. Purtroppo nella ripresa abbiamo perso brillantezza nonostante aver cambiato gli attaccanti. Non parlo a fine partita di solito ma l’ho fatto per la prima volta in carriera e a loro ho detto che sono fortissimi in un ambiente difficile contro un avversario importante. Il crollo nel secondo tempo però ci deve far riflettere.

Speranza? Mi aggrappo alla qualità dei calciatori che hanno dimostrato di non meritare questa classifica. Siamo stati quasi perfetti nella gestione della gara nel primo tempo contro una Salernitana che è squadra di livello assoluto. Sono sicuro che i calciatori hanno le qualità per tirarsi fuori.

Ripresa? Abbiamo fatto degli errori ma devo capire se per atteggiamento fisico o mentale. Ora dobbiamo lavorare sull’aspetto fisico, cercare di replicare il primo tempo. Spero sia un problema fisico.

Espulsioni? Non voglio pensare nulla. Ho tanti pensieri e non voglio sprecare tempo su cose che non posso determinare”.