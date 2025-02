Salernitana-Frosinone 1-1, Cerofolini: «Ripartiamo dal grande primo tempo fatto» Il portiere dei ciociari: «Dobbiamo giocare come fatto qui per centrare la salvezza»

Michele Cerofolini, portiere del Frosinone, ha commentato in sala stampa il pari conquistato dai ciociari contro la Salernitana.

Nel primo tempo abbiamo dimostrato di essere una squadra forte, di qualità. Che sa stare in campo. Abbiamo fatto un primo tempo con personalità, senza pensare all'importanza della posta in palio. Nel secondo tempo abbiamo giocato di meno, è diventata una partita di duelli. È subentrata la voglia di non prendere gol che ti porta a rischiare di meno. Negli ultimi dieci minuti abbiamo lottato con orgoglio, per non perdere e per difendere risultato.

È un punto guadagnato sulla zona salvezza, sabato avremo un altro scontro diretto che ci potrà far vedere la classifica in un altro modo.

Noi dobbiamo vincere le partite, ci aggrappiamo sicuramente alla voglia di non prendere gol ma dobbiamo ripartire da quanto fatto nel primo tempo. Dobbiamo fare la partita ovunque e ripartire dalle buone cose fatte oggi.