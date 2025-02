Salernitana-Frosinone 1-1, Breda: «Sbagliato l'approccio ma siamo vivi» Il tecnico: «La squadra ha avuto paura di sbagliare ma la salvezza è ancora a 3 punti»

Roberto Breda ha commentato Salernitana-Frosinone 1-1 in mixed zone: “Siamo partiti contratti, con la paura di sbagliare e abbiamo perso tempi, aggressività, fiduciosa. Sono partiti meglio i nostri avversari, andando meritatamente in vantaggio. Poi c’è stata la reazione da squadra vera, creando occasioni. Purtroppo non abbiamo continuità di rendimento nei 90’ e ci costa amaro perché rincorriamo e dobbiamo fare sempre tutto nel secondo tempo. E non sempre si può rimontare.

Formazione? Siamo partiti male ma abbiamo provato a cambiare qualcosa negli interpreti e nel modulo con il 3-4-2-1. Tutti abbiamo sentito l’importanza della gara e abbiamo regalato un tempo. Nella ripresa invece abbiamo perso quella paura di sbagliare. Mi aggrappo però alla volontà di non mollare, di lottare. Ora non servono colpevoli ma serve remare tutti insieme. La squadra è viva, ha dimostrato di non voler mollare. Siamo a tre punti dalla zona salvezza diretta. A volte fai punti dove non pensi di poterli fare e a volte fai fatica dove sei sicuro di poter fare bene come Carrarese e oggi.

Secondo tempo? Chi è entrato ha fatto bene ma anche chi era già in formazione poi ha reso diversamente. Ci sono indicazioni, così come c’erano state a Carrara. Non possiamo regalare sempre un tempo.

Reine-Adelaide? Credevo che fosse in balia della partita contro un centrocampo che però aveva intensità. Ho preferito sostituirlo e ho voluto dare un segnale alla squadra, dimostrando di voler cambiare qualcosa. Oggi era in difficoltà. Chiarimento? Non era contento ma poi è rientrato. Prossimi giorni parleremo”.