Salernitana-Frosinone 1-1, Corazza: "Inspiegabile il blackout, serve una svolta" L'esterno: "Purtroppo non riusciamo ad individuare il problema. Possiamo farcela"

Tommaso Corazza ha commentato Salernitana-Frosinone 1-1 in mixed zone: "Abbiamo cercato in tutti i modi di vincere. Non ci siamo riusciti e questo dispiace. Preferisco pareggiare in questo modo, creando molte opportunità, piuttosto che trovare un punto senza aver mai messo in difficoltà l’avversario. Dobbiamo tenerci questo punto seppur ci sia rammarico perche penalizza entrambe le squadre.

Falsa partenza? Non possiamo regalare la prima frazione in questo modo. Non capisco la motivazione di questi black out, anche con la Carrarese abbiamo commesso lo stesso errore. E’ difficile individuare il problema. Bisogna ridurre gli errori al minimo e lavorare sui dettagli“.

Il mio rendimento? Sono pronto a giocare dal primo minuto. Quando subentro cerco sempre di dare una mano ai miei compagni. Spero di esserci riuscito oggi e nella trasferta di Brescia.

Andamento? Qualcosa deve cambiare, ma ci sono ancora molte partite e noi cercheremo di vincerne il più possibile. La salvezza è assolutamente possibile. Ora voglio dare il massimo, tenere questa esperienza che mi aiuterà tanto ma ora spero di poter centrare la salvezza".