Cesena-Salernitana, partita la prevendita: limitazioni per i tifosi granata Circa 800 i posti disponibili. Biglietti in vendita fino alle ore 19:00 di venerdì

Questo pomeriggio è scattata la corsa al biglietto per Cesena-Salernitana, gara in programma sabato alle ore 15:00. I tagliandi per il Settore Ospiti – Curva Ferrovia saranno disponibili sia online che nei punti vendita Vivaticket al prezzo unico di € 20,00. Sono circa 940 i tagliandi a disposizione al momento online.

Recepita la determina dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, il GOS ha disposto che i residenti nella Provincia di Salerno potranno acquistare unicamente i biglietti del Settore Ospiti e soltanto se sottoscrittori del programma di fidelizzazione dell’US Salernitana. Per i tifosi della squadra ospite sarà possibile acquistare i tagliandi del settore loro dedicato fino alle ore 19:00 di venerdì 28 febbraio.