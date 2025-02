Salernitana, Breda parla alla squadra. E Iervolino rinnova la fiducia al mister Confronto tra il tecnico e i suoi calciatori. Per la società archiviato anche lo sfogo di Adelaide

Una lunga analisi, la volontà di provare a superare tutti insieme il momento difficile. La settimana che porta alla delicata trasferta di Cesena in casa Salernitana si apre con il faccia a faccia tra Roberto Breda e la squadra. La consueta analisi video per analizzare la sfida con il Frosinone è momento anche per ritornare sui tanti aspetti che non hanno funzionato domenica scorsa all’Arechi. A partire dall’approccio molle, sbiadito, tutt’altro che energico come suggeriva la portata della partita. Una finale per la classifica ma che la Salernitana ha deciso di toppare, almeno per i primi 60 minuti di gioco. Poi la riscossa, il pari di Ghiglione e le occasioni in serie che hanno lasciato rimpianti per ciò che poteva essere e non è stato.

Eppure Breda si tiene stretta la volontà di capovolgere la situazione di punteggio e chiede alla sua squadra continuità di rendimento per tutti i 90 minuti cercando di ripetere la fame e la dedizione della ripresa con il Frosinone. Un appiglio al quale aggrapparsi, sottolineato anche da Danilo Iervolino. Il patron ha confermato la fiducia al suo allenatore ma ha lasciato domenica pomeriggio l’Arechi rabbuiato, deluso dal ciclo di tre partite determinanti per il cammino della squadra granata chiuso con un bottino di due punti sui nove disponibili.

Nel corso della mattinata di ieri, Breda ha avuto anche un confronto con Jeff Reine-Adelaide. Non è piaciuto sia l’atteggiamento in campo che la reazione al momento della sostituzione. Il club, insieme a Breda, ha confermato quanto ammesso dal tecnico in conferenza stampa: “Era arrabbiato per il cambio ma dopo l’intervallo ha raggiunto la squadra ed è venuto con noi anche sotto la Curva”. Il tecnico e il francese hanno chiarito, con il club che non parla di caso e non procederà con eventuali azioni contro il comportamento del centrocampista. A Cesena ci sarà, seppur dalla panchina.