Salernitana, il messaggio di Socci: "Questa città va onorata" Il pugile celebrato all'Arechi: "Salerno mi ha regalato l'abbraccio più bello"

Un messaggio affidato ai propri canali social. Dario Socci aveva infiammato l'Arechi nel prepartita di Salernitana-Frosinone, celebrando il suo successo WBC Silver Asian della categoria pesi medi ai piedi della Curva Sud Siberiano. Oggi il commento del puglie: "Questa città non ci lascia mai soli. Sta a noi onorarla. La mia più grande vittoria non si misura in titoli, ma nell’amore della mia Salerno.

Sono sceso in campo con la squadra del mio cuore, stringendo tra le mani un traguardo conquistato lontano, ma sentendomi a casa più che mai. Ho ascoltato la curva urlare il mio nome, un’emozione che nessun trofeo potrà mai eguagliare.

Ho portato i colori di Salerno in giro per il mondo e oggi Salerno mi stringe forte ripagandomi con il suo abbraccio più bello, perché la gloria più grande è sentirsi parte di tutto questo!"