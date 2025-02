Multa da 3mila euro alla Salernitana, mano pesante sul Frosinone Punito il lancio in campo di un petardo

Multa di 3000 euro alla Salernitana per il lancio di un petardo sul terreno di gioco in occasione del match contro il Frosinone. L'episodio è avvenuto al 3' del primo tempo. Più pesanti, invece, i provvedimenti adottati a carico del Frosinone: il centrocampista Kone è stato fermato per tre turni per aver "colpito con un pugno il volto di un calciatore della squadra avversaria" al 49esimo della ripresa. Un turno di stop a Di Chiara (espulso per doppia ammonizione) e Monterisi (cumulo di ammonizioni). Multa da 1500 euro e ammonizione a carico di Ambrosino per aver simulato in area di rigore. Fermato per un turno anche Stefano Taparelli, preparatore atletico del Frosinone, espulso alla mezzora del secondo tempo per aver rivolto una critica all'arbitro.