Salernitana, Cerri: "Uniti e compatti con Breda! Non voglio retrocedere" L'attaccante parla al "Corriere dello Sport": "Non ci dormo la notte per il momento attuale"

"A Cesena per prenderci i punti persi con il Frosinone". Alberto Cerri suona la carica. L'attaccante della Salernitana, in una lunga intervista al Corriere dello Sport, cancella l'idea di una squadra divisa e fa quadrato intorno a Roberto Breda: "Con il mister abbiamo un rapporto pulito, normale. È vergognoso che circolino voci incontrollate su una presunta disarmonia col mister. Se fosse così, certe reazioni di squadra non ci sarebbero. Queste cose fanno male all’ambiente Salernitana e ci fanno sorridere. Siamo uniti e compatti”. Importante anche la vicinanza di Iervolino: "La sua visita ci ha dato una grande motivazione. Ci dispiace di non avergli potuto regalare una gioia, che merita per quello che sta facendo”.

L'analisi si sposta poi sul momento della squadra: “Non ci dormo la notte, nessuno vuole retrocedere, sarebbe una macchia sulle proprie carriera. Contro il Frosinone non siamo stati bravi ad adattarci al momento della gara. Ma nella ripresa abbiamo avuto una grande reazione. C'era il rischio di crollare. Noi, invece, alla fine avremmo meritato di vincere. Come si esce da questa situazione? Lavoro, compattezza, identità e leadership, che tutti dobbiamo mettere di più in campo. Sappiamo dove stiamo sbagliando, ma stiamo provando a rimediare col lavoro e daremo risposte”.