Ex Salernitana, amarcord Verdi: "Sono molto legato, esperienza meravigliosa" Il trequartista ora al Sassuolo: "Quella salvezza in modo miracoloso resta un ricordo bellissimo"

La possibilità di ritrovarsi per dare un apporto alla corsa salvezza. Danilo Iervolino aveva pensato a Simone Verdi per regalare alla Salernitana gol, assist ed esperienza in un momento decisivo della stagione. Il calciatore ha atteso prima della chiamata del Sassuolo. In conferenza stampa, l'ex Como ha raccontato il retroscena: "E' stata una grande sorpresa, perché fino all’ultimo giorno di mercato c’era qualche rumors ma nessuna chiamata concreta. Quando il mio procuratore mi ha nominato Sassuolo non ci ho pensato un secondo e ho accettato subito.

Esperienze precedenti? A Salerno sono stati quattro mesi splendidi, non solo per la salvezza raggiunta in modo miracoloso, ma perché arrivavo dagli anni di Torino in cui non riuscivo a esprimere il suo potenziale. Ci siamo salvati, ho dato un grandissimo contributo e sono molto legato a Salerno, è una piazza meravigliosa e mi sono trovato benissimo. Como invece è stata una rivincita, volevo guadagnarmi la Serie A sul campo e abbiamo espresso un grandissimo calcio”.