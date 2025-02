Salernitana, a Cesena sarà esodo: il dato della prevendita Per la sfida interna con il Modena nuovo promo del club per i giovani tifosi

Un muro granata per spingere la squadra di Breda. La Salernitana potrà contare sull'apporto della sua gente anche sabato a Cesena. Per la sfida del Manuzzi, la prevendita parla di 441 tagliandi staccati per il settore ospiti. Un dato importante, alla luce anche delle forti restrizioni imposte per motivi di ordine pubblico. C'è tempo fino alle ore 19:00 di venerdì per acquistare il proprio tagliando, disponibile solo per i residenti di Salerno e provincia, possessori di tessera del tifoso. Inoltre, per la sfida interna con il Modena, la Salernitana riproporrà l’ingresso gratuito nel settore Distinti per le scolaresche di tutti gli istituti di Salerno e provincia, nonché per le scuole calcio del territorio. Tutte le info sul sito ufficiale del club.