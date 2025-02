Udinese-Salernitana, arbitra Cosso: precedenti amari per i granata Due sconfitte su due col calabrese nonostante un rigore assegnato ai granata

Sarà Francesco Cosso di Reggio Calabria l'arbitro di Cesena-Salernitana, in programma sabato alle ore 15:00. Il fischietto calabrese avrà come assistenti Daisuke Emanuele Yoshikawa di Roma 1 e Andrea Bianchini di Perugia. Il quarto uomo sarà Abdoulaye Diop di Treviglio. Al Var ci saranno Aleandro Di Paolo di Avezzano e Federico Dionisi de L’Aquila.

Sono due i precedenti che legano Cosso alla Salernitana, entrambi amari perchè parlano di sconfitte in trasferta. L'ultimo amarcord rimanda alla stagione in corso, con la squadra granata sconfitta dall'Udinese in Coppa Italia ed eliminata dalla competizione nazionale (3-1), con penalty concesso nel finale ai granata ma non trasformato da Torregrossa.