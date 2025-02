Salernitana, col Cesena scocca l’ora di Corazza: Breda ha dubbi in mezzo L'esterno respira aria di derby. Il tecnico pensa a diverse novità di formazione

Prima la rifinitura, poi la partenza verso Cesena. Con la curiosità anche della lista dei convocati, con possibili novità. La Salernitana fa le prove generali in vista della trasferta in Emilia Romagna che sa di esame non solo per la classifica ma anche per valutare la stabilità della panchina di Roberto Breda. L’allenatore granata ha ricevuto la conferma da Iervolino e ha incassato la fiducia del ds Valentini ma ora serve cambiare passo per restare incollati al treno salvezza.

Al Manuzzi, il tecnico della Bersagliera cambierà volto ancora alla sua formazione. Le novità riguardano la linea centrale. Sulla fascia sinistra scoccherà l’ora di Corazza. L’esterno ha convinto nella parentesi finale con il Frosinone e si candida per un debutto dal 1’ contro un avversario che gli rievoca dolci ricordi: era l’agosto 2023 quando Thiago Motta lo lanciò a sorpresa come titolare nella sfida di Coppa Italia. Corazza rispose con un gol dopo appena 2’ per un esordio da sogno tra i professionisti.

In mezzo al campo invece Amatucci, insidiato da Caligara, cambierà batteria di mezzali: Zuccon si candida per una maglia da titolare, mentre per la casella di centro-sinistra è ballottaggio fra Soriano, Caligara e Tongya. In difesa si ripartirà dal terzetto Bronn, Ferrari e Lochoshvili a protezione di Christensen. Sulla corsia destra ci sarà invece Ghiglione. In attacco Verde parte in vantaggio su Raimondo che insegue per far coppia con Cerri, a caccia del primo squillo esterno.