Cesena-Salernitana, Breda: "Squadra unita, dobbiamo fare tutti di più" Il tecnico dei granata: “Dobbiamo recuperare i punti persi contro il Frosinone”

Roberto Breda, allenatore della Salernitana, ha presentato in conferenza stampa la sfida di Cesena:

È un rendimento che non va bene, se avessimo fatto 5-6 punti in più fuori avresti fatto un campionato diverso. Ma sono trend che possono cambiare. A Terni lo scorso anno mi è capitata una cosa simile, non si vinceva fuori da un anno, poi ne vincemmo diverse. Dobbiamo recuperare i punti persi con il Frosinone, qualche punto in più fuori dobbiamo farlo. È una cosa su cui dobbiamo lavorare.

Spero di creare una gerarchia più marcata sia nell'indice di base che in altre situazioni. In effetti 28 calciatori a volte mi dà anche troppa possibilità di scelta. Sta a me scegliere chi può essere utile al progetto.

La squadra è unita, i secondi tempi fatti con Carrarese e Frosinone lo confermano. Dobbiamo fare tutti di più.

Modulo? Possiamo portare avanti sia il 3-5-2 che il 3-4-2-1, dobbiamo avere idee chiare ma che possono cambiare in base agli interpreti e all'avversario.

In questo momento sto portando molti più centrocampisti che attaccanti, l'idea di portare dentro un altro attaccante ce l'ho, anche se abbiamo molti centrocampisti che possono essere trequartisti. Voglio prima dare continuità in termini di idee e poi valuteremo sugli uomini.

La reazione avuta con il Frosinone è frutto di organizzazione. Questo non è un gruppo che molla, può fare molto di più ma partiamo da una base che è già da squadra anche in termini di atteggiamento.

Allenamento a porte aperte? Ne abbiamo parlato, ci sono momenti e momenti della stagione. E dipende anche dai campi. L'idea di farlo all'Arechi c'è ma bisogna studiare il momento opportuno per farlo. Si tratta solo di capire come organizzare.

Zuccon? Sta entrando molto bene, non è detto che non possa giocare titolare.

Cesena? Affrontiamo una squadra in salute, che gioca in uno stadio bello e caldo. Ha dei giovani molto interessanti ma ha anche dei punti deboli, questa è una partita che devi affrontare cercando di portare a casa il più possibile. Vogliamo subito provare a farlo.

Tabella salvezza? Paradossalmente domenica che non hai vinto hai guadagnato un punto, devi continuare a migliorare e pensare a fare punti sempre. Far tabelle diventa difficile, preferisco concentrarmi partita dopo partita.