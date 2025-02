Cesena-Salernitana, sciopero del tifo bianconero per i primi 15' La Curva Mare resterà in silenzio e non esporrà bandiere e striscioni

Quindici minuti di silenzio. L’inizio di Cesena-Salernitana non avrà il calore del pubblico bianconero. La Curva Mare dell'Orogel-Dino Manuzzi, cuore pulsante del tifo bianconero, si spoglia. Gli ultras resteranno in silenzio e non esporranno striscioni o bandiere. La motivazione è legata al divieto di vendita e all'obbligo voluto dall’Osservatorio sulle Manifestazioni sportive per la torcida bianconera in occasione della trasferta di Brescia. Una decisione fortemente contestata, anche in virtù di una forte amicizia con i sostenitori lombardi e che spingerà i bianconeri a restare in silenzio.