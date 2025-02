Cesena-Salernitana, Mignani: "Partita trappola, granata squadra forte e ferita" Il tecnico dei bianconeri: "Conosco bene Breda, lo stimo. Sta dando ad una squadra che ha valori"

Michele Mignani ha presentato Cesena-Salernitana: “Le partite che si devono giocare sono sempre le più complicate. Ora dobbiamo concentrarci sulla Salernitana. E’ stata una settimana difficile perché la nostra storia dice che quando stavi facendo le cose bene poi abbiamo preso una legnata importante. Spero che i ragazzi capiscano l’importanza della sfida di domani, contro un avversario ferito, che ha bisogno tremendamente di punti, che ha calciatori forti e sta cercando la quadra con mister Breda. Lo conosco da tempo, ci ho lavorato insieme e so bene le sue qualità. Sarà una partita difficilissima ma noi dobbiamo fare di tutto per dare continuità.

Salernitana che segna nel finale? Testimonia che sta bene fisicamente, che ha grandi alternative e che nonostante la classifica dimostra di non voler mollare e non lo farà fino a quando non avrà raggiunto il suo obiettivo. Le partite cambiano in base agli episodi ma dovremo essere bravi nel gestirle e saperle leggere.

Adamo? Ha avuto un problemino, valuteremo domani. Ceesay invece è pienamente recuperato. Poi stanno tutti bene.

Modulo? Ho un gruppo di ragazzi intelligenti che sanno cogliere i momenti delle partite. A Cremona ho cambiato perché non mi era piaciuto l’atteggiamento e la prestazione”.