Salernitana, Iervolino al fianco della squadra: il patron sarà a Cesena Quinta sfida consecutiva al seguito dei calciatori anche al Manuzzi

Un gesto importante, un segnale di vicinanza fondamentale per uscire fuori dal momento difficile. Danilo Iervolino si stringe ancora intorno alla sua Salernitana. Nel 2025 dal sapore di riavvicinamento alle sorti della Bersagliera, il patron di Palma Campania è pronto a far sentire la sua presenza all’intero gruppo campano. Anche al Manuzzi, nella sfida in programma domani alle ore 15:00, il numero uno della Bersagliera sarà al fianco della squadra. Una testimonianza di fiducia importante a squadra e soprattutto a Roberto Breda, al quale Iervolino ha lanciato messaggi di carica sia prima che dopo la sfida con il Frosinone. Sarà la quinta sfida consecutiva al seguito della Salernitana dopo il successo con la Reggiana, il pari con il Brescia, il ko di Carrara e l’uno a uno amaro di domenica scorsa con il Frosinone.