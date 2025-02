Ex Salernitana, Mikael riparte: torna in campo in Brasile Sabatini lo definí un "pizzaiolo". Ad agosto rescisse col club granata

Walter Sabatini lo chiamò “pizzaiolo” nella conferenza stampa sul suo ritorno in granata. “Mikael non tornerà, troveremo una soluzione per farlo rimanere in Brasile. Mi ha generato una grande frustrazione personale. L’ho preso di corsa, ha grandi qualità tecniche ma totalmente avulso dall’idea di essere un calciatore nella testa. Era un pizzaiolo, è stata una grande delusione calcistica e umana. Non voglio che torni neanche per un pomeriggio”.

Dopo un anno di inattività, l’attaccante brasiliano Mikael ritorna in gioco. Il panzer verdeoro è un nuovo attaccante del Clube de Regatas Brasil, squadra che milita nella serie B carioca. Una nuova opportunità, celebrata sui social dall’attaccante.

Nello scorso gennaio e fino alla primavera si allenò con la squadra di Filippo Inzaghi dopo la fine del suo girovagare in Brasile. Sperava in una chance di rilancio in maglia granata che non arrivò. Poi la risoluzione del contratto e ora la nuova chance. Per strapparlo allo Sport Recife Sabatini investì quasi 4 milioni di euro. Poi il rendimento incostante e soprattutto i problemi con la bilancia che lo esclusero dal progetto tecnico. Ora la nuova avventura: Mikael riparte dal suo Brasile.