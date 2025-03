Cesena-Salernitana, le probabili formazioni: Breda cambia il centrocampo Tre novità di formazione rispetto al Frosinone

Vietato fallire. Serve uno squillo per rilanciarsi, per mangiare punti sul Sudtirol e far sentire la propria voce nella corsa salvezza. La trasferta di Cesena è un esame probante per la Salernitana. All’Orogel Stadium - Dino Manuzzi, fischio d'inizio alle ore 15:00, la Bersagliera di Roberto Breda vuole mettersi alle spalle la narrazione amara del post-pari con il Frosinone. A rompere il silenzio e confermare il tecnico trevigiano ci hanno pensato in privato il patron Danilo Iervolino e pubblicamente il direttore sportivo Marco Valentini. Alle parole però devono seguire i fatti, con la Salernitana che lotta con il rendimento insufficiente lontano dall'Arechi, con appena sette punti portati a casa fin qui.

Troppo poco. In Emilia, il tecnico granata cambierà tre pedine nell'undici iniziale rispetto alle scelte di domenica scorsa. Il pacchetto arretrato resta inalterato, con Christensen che sarà protetto Bronn, Ferrari e Lochoshvili. Sulle corsie conferme per Ghiglione e grande chance dal 1' per Corazza. In mezzo al campo, Amatucci guiderà il gioco ma avrà due nuove mezzali da difendere: Zuccon è la grande novità, Soriano la sorpresa, con l'italo-tedesco avanti nel ballottaggio con Tongya e Caligara. Davanti invece ancora chance per Verde al fianco di Cerri.

Non mancano le sorprese dalla lista dei convocati: Simy e Wlodarczyk restano fuori dalle gerarchie. In panchina non ci sarà nemmeno Braaf, out per scelta tecnica. Al suo posto Breda allarga il ventaglio di opzioni in mezzo al campo inserendo Tello. Fuori anche Gentile e Jaroszynski. Al fianco della squadra 526 tifosi granata, pronti a prendere posto nel settore ospiti del Manuzzi.

CESENA-SALERNITANA, LE PROBABILI FORMAZIONI:

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Prestia, Mangraviti; Ceesay, Calò, Saric, Francesconi, Donnarumma; Shpendi, La Gumina.

SALERNITANA (3-5-2): Christensen; Bronn, Ferrari, Lochoshvili; Ghiglione, Zuccon, Amatucci, Soriano, Corazza; Verde, Cerri.