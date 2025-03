Cesena-Salernitana 2-0, Soriano: "Sconfitta amara, le colpe sono di tutti" Il centrocampista: "Non siamo morti! Ci sono dieci finali per cambiare il nostro destino"

Roberto Soriano ha parlato al termine di Cesena-Salernitana 2-0: “Abbiamo giocato contro una squadra intensa. Purtroppo il calcio è questo. Ci vuole il coraggio di tirare rigori importanti. Purtroppo dopo l’episodio il Cesena si è caricato e ha trovato la vittoria. Sono però positivo perché la squadra ha dato tutto. Sono sicuro che girerà anche dalla nostra parte.

Motivazioni? Non è solo sfortuna se sei lì sotto in classifica. Le colpe sono di tutti ma ora dobbiamo guardare al futuro, alle dieci partite che mancano. Io sono il primo che vuole dare di più per cercare di uscire da questo momento difficile.

Dobbiamo voltare pagina immediatamente. Ci credo così come il direttore Valentini che ci ha parlato nello spogliatoio. Ora dobbiamo voltare pagina.

Ho parlato prima della partita alla squadra. Dispiace a tutti perdere così in una partita difficile contro un avversario importante. Abbiamo dimostrato di essere vivi, di creare pericoli. Ora mancano dieci partite e non possiamo mollare”.