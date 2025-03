Cesena-Salernitana 2-0, Mignani: "Partita dura, gli episodi ci hanno sorriso" L'allenatore bianconero: "Vinto contro un avversario con grandi qualità. Breda? Ama Salerno"

Michele Mignani ha commentato Cesena-Salernitana 2-0: “Siamo partiti forti ma poi abbiamo subito anche le qualità di una squadra forte, ben allenata. E’ stata una partita in grande equilibrio, con tanti episodi visti e rivisti. Dopo il rigore abbiamo trovato una vittoria pesante, meritata per la partita della squadra. Ci abbiamo creduto sempre, spingendo fino alla fine.

Cambi? Nella ripresa abbiamo perso distanze e palleggio contro una squadra ricca di qualità. Ho tolto Saric per mettere Bastoni e siamo ripartiti con intensità, con una velocità maggiore nella riconquista del territorio. Ho voluto forzare i cambi anche perché ho una rosa che mi permette di buttare dentro energia con tanti individualità importanti.

Salernitana? Ha preso campo nella seconda parte del primo tempo. Noi nella ripresa abbiamo preso il dominio del match e abbiamo avuto l’occasione con Antonucci. Poi ci sono gli episodi che hanno cambiato l’inerzia. Mi aspettavo una squadra così, con grande qualità e con calciatori come Verde che sceglieva la zolla dove incidere mettendoci in grande difficoltà. Non abbiamo concesso tantissimo.

Breda? E’ un ragazzo meraviglioso, abbiamo fatto un percorso insieme meraviglioso. Gli auguro ogni bene perché ama tanto Salerno”.