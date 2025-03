La Salernitana si aggrappa ai tifosi: domani seduta a porte aperte all'Arechi Cancelli aperte delle ore 14:30

Un assist per battere il Modena e tornare a sperare nella salvezza. La Salernitana tenta il jolly allenamento a porte aperte all’Arechi come mossa disperata per uscire dalla crisi. Domani, mercoledì 5 marzo, alle ore 15:00 presso l’impianto di via Allende, la squadra granata si allenerà sotto gli occhi della propria gente. Una scelta voluta dalla società per caricare le pile e far salire i decibel in vista di una sfida fondamentale per il cammino salvezza. I cancelli apriranno per tutti a partire dalle 14:30. Nello specifico, l’ingresso al pubblico è previsto esclusivamente nel settore Curva Sud dal varco 21/22. I giornalisti e gli operatori tv potranno invece accedere alla tribuna stampa attraverso il varco 2.

Quest’oggi intanto la squadra ha ripreso a lavorare nel chiuso del Centro Sportivo Mary Rosy. Doppia seduta, quella ordinata da Breda, divisa tra lavoro fisico e tattico.