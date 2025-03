Salernitana, mobilitazione ultras: «Tutti uniti, avanti granata» Allenamento a porte aperte: «Esiste solo la Salernitana e il nostro amore per questi colori»

La Salernitana chiama, la tifoseria risponde. Come era prevedibile, dopo l'annuncio dell'allenamento a porte aperte, il mondo del tifo granata si è mobilitato per far sentire la propria vicinanza a Breda e ai suoi calciatori. «Questa è la vita mia», lo slogan con cui gli ultras hanno chiamato a raccolta la città.

«Domani all’Arechi ore 14,30, durante l’allenamento a porte aperte, saremo lì a far sentire la nostra voce. La squadra deve capire che Salerno non molla, che la sua gente è pronta a spingerli oltre ogni ostacolo. Non esistono alibi, non esistono scuse: esiste solo la Salernitana e il nostro amore per questi colori. Tutti presenti, tutti uniti. Avanti Salernitana».