Salernitana, in 300 all’allenamento a porte aperte: "Noi non molliamo" La Curva Sud Siberiano prova a caricare la squadra. Primi gol di Verde e Cerri

“Facciamo capire alla squadra che noi non molliamo”. E’ il preludio al canto della Curva Sud Siberiano con il quale si apre l’allenamento a porte a porte voluto dalla Salernitana per caricare l’ambiente in vista della sfida determinante di sabato pomeriggio con il Modena. “Noi vogliamo questa vittoria”, il ruggito dei circa 300 tifosi presenti nel cuore pulsante del tifo granata.

Breda incassa il messaggio così come la squadra. Si riparte dai gol di Verde (doppietta) e Cerri, applaudito dai tifosi presenti ed esortato più volte a cancellare la delusione di Cesena. Prove di 3-5-2, con Guasone provato nel cuore della difesa al posto di Ferrari. Conferme per Bronn e Lochoshvili. In mezzo al campo Hrustic gioca davanti alla difesa, con Zuccon e Soriano ai suoi lati. Davanti invece ci sono Verde e Cerri.