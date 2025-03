"Ora dovete vincere, non possiamo retrocedere": discorso ultras alla Salernitana La squadra sotto la Curva Sud Siberiano. "Sabato non esiste altro risultato"

“Ora basta: questo è il momento di vincere”. La Curva Sud Siberiano chiama a raccolta la Salernitana. La invita a dirigersi nei pressi degli spalti, a pochi metri dal fossato. “Non vogliamo più scuse, ora dobbiamo solo vincere. Sabato non esistono altri risultati se non la vittoria”. Il richiamo è forte, un appello alla finalissima con il Modena di sabato pomeriggio da non sbagliare. “Ora conta la salvezza, Salerno non merita di retrocedere. Ora ci interessano i tre punti, sabato il Modena non deve uscire dalla propria area. Siete la seconda squadra più pagata del campionato, ora basta!”. I calciatori recepiscono il messaggio e poi urlano insieme agli ultras l’imperativo per sabato: “Vincere!”. Al termine della seduta, donata una maglia celebrativa a Celeste Bucciarelli, storica tifosa, per tutti la “mamma degli ultras”.

Circa 300 i tifosi che hanno suonato la carica in un mercoledì pomeriggio che è l’ennesima mano tesa dell’ambiente alla squadra. Passano in secondo piano le prove di Breda e i gol della squadra nel lungo test con la Primavera. Lo sguardo ora è proiettato a sabato pomeriggio, in quella che si preannuncia come giornata chiave per le speranze granata di restare in serie B.