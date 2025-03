Salernitana, all'Arechi l'omaggio a Celeste: "La mamma di tutti gli ultras" La storica tifosa granata ha preso parte alla seduta a porte aperte

L’abbraccio della squadra e della Curva Sud Siberiano. A pochi passi dal cuore pulsante del tifo della Salernitana c’è anche Celeste Bucciarelli. “La mamma di tutti noi ultras” viene soprannominata nel confronto tra i tifosi e i calciatori nell’allenamento a porte aperte all’Arechi. Per Celeste, 85 anni, una delle fedelissime del tifo granata e festeggiata nelle scorse settimane dai vari rappresentanti del popolo della Bersagliera, un pomeriggio indimenticabile: dopo essersi stretta intorno alla squadra, la storica supporter granata ha ricevuto in dono una maglia celebrativa posando in foto con Roberto Breda e Luca Fusco.