Bari-Salernitana, semaforo verde per la trasferta: parte la prevendita Eliminate le limitazioni inizialmente imposte per i tifosi granata

Bari-Salernitana sarà una grande festa dello sport. Dopo la parentesi di Salerno dello scorso novembre e il gemellaggio rinnovato prima e durante la sfida dell’Arechi con oltre cinquemila cuori biancorossi presenti in città, anche il popolo della Bersagliera è pronto a muoversi in massa verso la Puglia. Alle ore 10:00 partirà la prevendita per la sfida del San Nicola. La buona notizia per i supporters granata è l’eliminazione della doppia restrizione inizialmente comunicata dal club pugliese con il divieto di vendita dei tagliandi per i residenti a Salerno e provincia per i settori ordinari, seguito anche dall’obbligo solo per i residenti a Salerno e provincia di poter acquistare i tagliandi nel settore ospiti. I biglietti sono in vendita al costo di 20 euro per i 1400 posti previsti per lo spicchio di San Nicola destinati ai granata.