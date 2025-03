Bari-Salernitana, settore ospiti sold-out! Ma la prevendita continua I club consigliano ai tifosi granata di acquistare il proprio tagliando in un settore specifico

Sono bastate meno di due per polverizzare i circa 1300 tagliandi a disposizione per il settore ospiti del San Nicola per Bari-Salernitana. Dopo il semaforo verde e tolte le iniziali limitazioni, il popolo granata si è riversato sul circuito online e nelle ricevitoria per acquistare il proprio tagliando. Una corsa al biglietto che ha portato al sold-out. Ora in tanti stanno acquistando nei settori locali. La Salernitana, sentito il Bari e anche le autorità locali, suggerisce ai tifosi di acquistare il proprio titolo in Curva Sud, settore al lato sinistro dello spicchio di stadio destinato ai supporter granata. Resta però il clima di grande festa, con il gemellaggio tra le due fazioni che verrà rinnovato.