Salernitana, esodo a Bari: sold-out il settore ospiti del San Nicola I tifosi granata potranno acquistare i biglietti di Curva Sud

La tifoseria della Salernitana si prepara a vivere un nuovo esodo. Sabato a Bari saranno migliaia i sostenitori del cavalluccio marino che seguiranno la squadra al San Nicola. Per le due tifoserie sarà l'occasione per rinnovare lo storico gemellaggio che lega le due piazza e che per l'occasione sarà celebrato anche con una sciarpa celebrativa. I 1290 biglietti per il settore ospiti sono terminati nel giro di poche ore: la prevendita, partita questa mattina, ha fatto registrare subito un'impennata su fronte granata. Nonostante tutto per i tifosi della Salernitana sarà possibile acquistare i biglietti di altri settori: le società consigliano l'acquisto in Curva Sud che si trova accanto al settore ospiti. Una buona notizia per la torcida granata che potrà seguire la partita anche in altre zone dello stadio San Nicola, vivendo così una serata di sport, amicizia e sano divertimento.